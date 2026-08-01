Mégafeu en Gironde « pas fixé » mais « toujours contenu » samedi

Le mégafeu qui a ravagé 42'000 hectares en Gironde n'est 'pas fixé' samedi matin, mais 'toujours ...
Mégafeu en Gironde « pas fixé » mais « toujours contenu » samedi

Mégafeu en Gironde

Photo: KEYSTONE/AP/Baz Ratner

Le mégafeu qui a ravagé 42'000 hectares en Gironde n'est 'pas fixé' samedi matin, mais 'toujours contenu', après une nuit 'plutôt clémente', a déclaré un officier de la communication des sapeurs-pompiers,. Il a fait état de conditions météo 'un peu plus favorables'.

'Le feu n'est toujours pas fixé, il est toujours contenu, et nous travaillons pour justement aller vers un feu fixé dans les prochains jours', a déclaré lors d'un point-presse le lieutenant-colonel français Eric Pitault, du Sdis 33. 'Ce qui nous favorise un peu le travail, surtout, c'est que le vent, pour l'instant, nous laisse un peu de répit', a-t-il souligné, faisant état d'une 'surveillance active' sur des 'points chauds' situés sur le littoral entre Lège-Cap-Ferret et Lacanau.

/ATS
 

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