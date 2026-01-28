Meilleure protection de la communauté LGBTIQ+ contre les violences

La communauté LGBTIQ+ doit être mieux protégée contre les crimes de haine. Le Conseil fédéral a lancé mercredi le premier Plan d'action national contre les crimes de haine envers ces personnes pour les années 2026-2030.

La condamnation pénale de la discrimination et de l'incitation à la haine basées sur l'orientation sexuelle, la déclaration simplifiée du changement de sexe et de prénom à l'état civil ou le mariage pour toutes et tous sont des progrès notables pour l'égalité des personnes LBGTIQ+. Leur quotidien reste toutefois marqué par des discriminations et des violences, note le gouvernement dans un communiqué.

La nouvelle stratégie entend ainsi créer un environnement plus sûr et respectueux pour ces personnes, en renforçant leur protection contre les violences et attitudes hostiles, améliorant in fine la sécurité de l'ensemble de la société. Elle contient douze mesures.

/ATS