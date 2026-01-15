Melody Gardot, Richard Galliano et Fatoumata Diawara au Cully Jazz

Le Cully Jazz Festival a dévoilé jeudi le programme des 34 concerts payants de sa 43e édition ...
Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Le Cully Jazz Festival a dévoilé jeudi le programme des 34 concerts payants de sa 43e édition. Parmi les têtes d'affiche à écouter du 10 au 18 avril: Melody Gardot, Richard Galliano, Fatoumata Diawara, Tony Ann, Anouar Brahem, Theo Croker ou encore Emily Loizeau.

Cette édition sera inaugurée le premier vendredi soir par l'ensemble pour cuivres et percussions Traktorkestar, brass band post-balkanique venu de Berne, qui réunira autour de lui trois personnalités helvétiques, Stephan Eicher, Erika Stucky et Elina Duni.

Le lendemain, toujours sur la grande scène du Chapiteau, le trio américain The Bad Plus sera rejoint par ses compatriotes Chris Potter (saxophoniste et clarinettiste) et Craig Taborn (pianiste et compositeur) pour revisiter le répertoire de Keith Jarrett et son American Quartet.

Ambiance feutrée et intemporelle pour le dimanche 12 avril, avec la star de cette 43e édition, l'auteure-compositrice, interprète et musicienne américaine Melody Gardot. Elle donnera deux concerts le même jour, à 16h00 et à 20h00.

Paléo élu meilleur grand festival européen

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 12:07

Julio Iglesias accusé de délits « sexuels » et traite d'êtres humains

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 04:18

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 04:36

L'acteur Kiefer Sutherland arrêté pour avoir agressé un chauffeur

Culture    Actualisé le 14.01.2026 - 05:27

L'écrivain alémanique Erich von Däniken est décédé

Culture    Actualisé le 11.01.2026 - 13:30

Début des 83es Golden Globes à Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.01.2026 - 06:37

Bâle passe officiellement à Vienne le relais pour l'Eurovision 2026

Culture    Actualisé le 12.01.2026 - 12:15

Swissperform: prix de la meilleure interprétation pour Irène Jacob

Culture    Actualisé le 13.01.2026 - 10:07