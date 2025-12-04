Messagerie Signal: Pete Hegseth a mis l'armée américaine en danger

Un organe indépendant au sein du Pentagone a estimé, dans un rapport rendu public jeudi, que ...
Photo: KEYSTONE/AP/Julia Demaree Nikhinson

Un organe indépendant au sein du Pentagone a estimé, dans un rapport rendu public jeudi, que le ministre américain de la Défense Pete Hegseth avait mis ses propres troupes en danger en utilisant l'application de messagerie Signal pour discuter de frappes au Yémen.

'L'utilisation d'un téléphone portable personnel pour gérer des affaires officielles et envoyer des informations non-publiques du ministère de la Défense via Signal fait encourir le risque de compromettre des informations sensibles, ce qui pourrait nuire au personnel du ministère de la Défense et aux objectifs de mission', écrit l'Inspection générale du ministère dans son rapport.

