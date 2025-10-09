Metal: le groupe Landmvrks sacré meilleur artiste aux Foudres

Landmvrks et Gojira, deux groupes français de metal à la notoriété internationale, ont remporté chacun un doublé aux Foudres, nouvelle cérémonie dédiée à cette musique en pleine ébullition, jeudi soir au Bataclan à Paris.

Le groupe marseillais Landmvrks, qui oscille entre metal et rap, a été sacré artiste de l'année et a également remporté la Foudre du meilleur album pour son quatrième opus auto-produit, 'The darkest place I've ever been', sorti au printemps.

'Vraiment incroyable, merci pour tout (...) C'est un honneur de voir notre travail récompensé', a réagi le chanteur et co-fondateur Florent Salfati dans une vidéo diffusée dans la salle et filmée depuis les Etats-Unis, où le quintette est en tournée, après trois participations au Hellfest au compteur.

L'autre doublé est signé Gojira. Le groupe des frères Duplantier, déjà auréolé d'un Grammy Award, a été honoré pour sa performance live grandiose au festival de Carcassonne en juillet, dans la droite ligne de sa prestation à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 avec la chanteuse lyrique Marina Viotti.

Il a également reçu le prix des Foudres, un trophée pour 'saluer une contribution exceptionnelle à la scène metal'. 'C'est émouvant d'être récompensé pour un événement comme ça', a déclaré le guitariste Christian Andreu, soulignant l'importance de 'prendre des risques' pour tracer sa voie.

Présentée par le chroniqueur radio et humoriste Thomas VDB, la cérémonie avait démarré peu après 20h00 avec le groupe nantais Gravekvlt, qui avait envoyé ses riffs énervés et sa batterie galopante aux quatre coins du Bataclan, lançant les premières danses dans la fosse.

Le premier prix de la soirée, celui de l'événement de l'année, a été remis au Hellfest, qui a réuni en juin environ 280'000 spectateurs à Clisson (Loire-Atlantique), ce qui en fait le plus gros festival français. Sa programmation 2026 doit être annoncée dans les prochaines semaines.

Ultra Vomit

Parmi les autres gagnants figure le jeune groupe de metalcore Revnoir, formé en 2023, révélation de l'année. Le groupe le plus déjanté de la scène metal, Ultra Vomit, a lui reçu un douzième prix surprise, celui de l'album le plus vendu en 2024-2025, pour 'Ultra Vomit et le Pouvoir de la puissance'.

Six catégories avaient été soumises au vote du public, en complément de celui d'un jury de professionnels.

Les prestations de Carpenter Brut, Revnoir et Grandma's Ashes ont rythmé la soirée et fait danser un parterre de fans.

L'événement était porté par Paris Entertainment Company qui, en plus du Bataclan depuis 2021, exploite l'Accor Arena et l'adidas arena.

'Le metal n'était pas assez représenté dans les cérémonies un peu officielles, un peu plus généralistes' alors qu'il est 'en pleine expansion', a estimé auprès de l'AFP Arnaud Millard, directeur délégué du Bataclan, en référence aux Victoires de la musique.

'Paradoxe du métalleux'

'Le metal (...) ce sont des millions de personnes qui en écoutent toute l'année', a souligné Pascal Gueugue, directeur de la Fédération des musiques métalliques, partenaire de la cérémonie.

'C'est une histoire de revendication aussi pour moi: pendant longtemps ça n'a pas été très à la mode de dire 'j'écoute du metal', ce qui n'est absolument plus le cas', a-t-il observé, soulignant un 'paradoxe du métalleux qui veut qu'on le voie et qui en même temps ne veut pas trop qu'on s'accapare sa culture.'

Les Foudres suivent le chemin du rap qui, ne s'estimant pas assez considéré par la grand-messe de la chanson française, a depuis 2023 sa propre cérémonie, les Flammes.

En investissant le Bataclan, la cérémonie continue par ailleurs d'écrire l'histoire d'une salle rock emblématique, marquée par les attentats jihadistes du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts dont 90 personnes tuées pendant le concert des Eagles of Death Metal.

Faire résonner les guitares dans ce lieu, qui fête ses 160 ans d'existence, est 'symbolique', selon Arnaud Millard. Mais, a-t-il poursuivi, avec 120 concerts par an, 'c'est toute notre programmation au long de l'année qui est une forme de résilience'.

/ATS