MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur

MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur marquée. Une alerte canicule de niveau ...
MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur

MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur marquée. Une alerte canicule de niveau 3 sur 4 sera effective dans une grande partie de la Suisse dès jeudi midi.

MétéoSuisse annonce mercredi, sur sa carte des dangers naturels, un risque de niveau 4 pour les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, la région de Delémont et le nord du canton d'Argovie.

Ce niveau d'alerte signifie qu'il y a un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique. Il est recommandé de beaucoup boire, de rester à l'ombre et d'être en contact avec les personnes vulnérables.

/ATS
 

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