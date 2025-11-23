MétéoSuisse prévoit un hiver doux malgré certains phénomènes

MétéoSuisse juge prématurées les spéculations sur un 'hiver du siècle'. Il faut plutôt s'attendre à un hiver doux, selon l'Office fédéral de météorologie (OFM).

Plusieurs évaluations semblent toutefois indiquer qu'un phénomène météorologique rare au-dessus du pôle Nord pourrait amener un hiver rigoureux en Europe et en Suisse. Il s'agit d'un réchauffement stratosphérique soudain (Sudden Stratospheric Warming, SSW).

Normalement, un puissant vortex polaire retient l'air froid au-dessus de l'Arctique. S'il s'affaiblit, la stratosphère, la couche d'air située à une altitude d'environ 10 à 50 kilomètres, peut connaître une hausse de température pouvant atteindre 50 degrés en quelques jours. De quoi modifier le jet-stream polaire et augmenter la probabilité de périodes de froid dans plusieurs régions du monde.

De son côté, MétéoSuisse confirme que le vortex polaire au-dessus de l'Arctique s'affaiblit et se déforme actuellement à environ 30 kilomètres d'altitude. Au cours des deux prochaines semaines, la température dans cette couche de la stratosphère devrait augmenter considérablement. Selon MétéoSuisse, un tel événement n'a été observé que trois fois au cours des 70 dernières années (1958, 1968, 2000) à une période aussi précoce de la saison.

Conséquences incertaines

Selon l'OFM, interrogé par Keystone-ATS, les conséquences de ce phémonène sur les conditions météorologiques hivernales en Suisse restent toutefois incertaines. Pour lui, tout dépendra de la capacité des changements dans la stratosphère à se propager jusqu'à la troposphère, la couche atmosphérique qui influence notre climat. De plus, l'Amérique du Nord est souvent plus touchée que l'Europe par les vagues de froid associées à ce phénomène. Le vortex polaire pourrait également se reformer, de sorte qu'il n'est pas possible d'extrapoler les effets possibles à l'ensemble de l'hiver.

Pour MétéoSuisse, les prévisions saisonnières restent donc inchangées: la probabilité d'un hiver globalement froid en Suisse reste plutôt faible pour la période de novembre à janvier. Pour décembre, l'OFM s'attend à peu de variations par rapport à la moyenne à long terme, tandis que pour janvier et février, la probabilité de températures supérieures à la moyenne est élevée.

Contrairement aux prévisions météorologiques, les prévisions saisonnières sur l'évolution du climat sont toutefois marquées par une grande incertitude. La qualité des prévisions à long terme pour l'Europe centrale, et donc aussi pour la Suisse, reste limitée.

/ATS