MétéoSuisse supprime la possibilité de commenter son blog

MétéoSuisse supprime la possibilité de rédiger des commentaires sur les articles de son blog. Cette décision a été prise par mesure d'économie mais aussi en raison de l'augmentation des commentaires 'à tonalité négative'.

Le blog de MétéoSuisse est le principal canal de communication de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, rappelle celui-ci lundi. Chaque jour, des blogs sont rédigés sur divers sujets ayant trait à la météo ou au climat. Depuis 2014, il était possible d'y laisser des commentaires, la modération étant assurée par MétéoSuisse.

Au cours des deux dernières années, les articles ont donné lieu à plus de 30'000 commentaires (en comptant les réponses apportées à des questions concrètes par les blogueurs). Parmi les commentaires reçus, environ 8000 ont été rejetés, car ils ne correspondaient pas à la 'nétiquette'.

Seule une très petite partie du lectorat laisse des commentaires. Selon une étude réalisée au printemps par la Haute école d'économie de Zurich (HWZ), seuls 15% environ des lecteurs ont rédigé au moins un commentaire sur le blog de MétéoSuisse.

Le traitement, l'activation et les réponses aux commentaires du blog prennent beaucoup de temps, explique MétéoSuisse. Or, comme tous les autres offices fédéraux, MétéoSuisse doit mettre en œuvre les consignes d'économie de la Confédération.

Ton agressif et négatif

Parallèlement, les commentaires sont devenus plus agressifs et négatifs, en particulier au cours des cinq dernières années. Avant 2020, les commentaires étaient majoritairement objectifs et constructifs, note MétéoSuisse.

Aujourd'hui, la fonction de commentaire 'est malheureusement de plus en plus utilisée pour diffuser des théories du complot, de la haine et de l'intolérance'.

Les commentaires n'ont parfois plus aucun lien avec les thèmes du blog concerné. Ils sont parfois de nature personnelle, allant jusqu'à des insultes ouvertes envers les collaborateurs de MétéoSuisse ou de la Confédération en général. Il est donc de plus en plus difficile de proposer un forum objectif, utile et enrichissant pour tous, regrette l'office.

Pour ces différentes raisons, la possibilité de rédiger des commentaires sera désactivée le 30 novembre. MétéoSuisse reste toutefois actif et joignable sur X, Instagram et LinkedIn.

