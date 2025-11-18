Meurtre de Vernier: le procureur requiert 16 ans de prison

Mardi, au second jour du procès de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE) fin 2021, le ...
Meurtre de Vernier: le procureur requiert 16 ans de prison

Meurtre de Vernier: le procureur requiert 16 ans de prison

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Mardi, au second jour du procès de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE) fin 2021, le procureur a requis seize ans de prison. Selon lui, cette quinquagénaire 'cupide, jalouse et possessive' a voulu 'le punir de vouloir la quitter.'

Alors que les déclarations de la prévenue ont varié tout au long de la procédure, le procureur Guillaume Zuber a enjoint le Tribunal criminel de Genève à retenir les faits matériels. Première certitude: le 29 décembre 2021 vers 21h50, elle a tiré une balle dans le dos de son mari à bout portant et l'a laissé agoniser durant près d'une heure alors qu'elle aurait pu le sauver au moins à quatre reprises.

Le besoin de contrôle ou la cupidité explique le passage à l'acte prémédité de cette femme qui souffre d'un trouble de la personnalité mixte paranoïaque et borderline, a relevé le représentant du Ministère public. De quinze ans son cadet, le mari mauricien étouffait dans cette relation faite de violences, a relevé Timothée Reymond, avocat de la mère de la victime.

/ATS
 

Actualités suivantes

Grand Conseil vaudois: la gauche apporte son soutien aux grévistes

Grand Conseil vaudois: la gauche apporte son soutien aux grévistes

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 12:01

Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:37

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:17

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:01

Articles les plus lus

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:01

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:17

Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:37

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 17:01

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:01

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:17

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 12:23

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 14:03

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 17:01

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33