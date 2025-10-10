Mexique: au moins 23 morts en raison de fortes pluies

Au moins 23 personnes sont mortes au Mexique en raison des fortes pluies qui s'abattent depuis jeudi, selon les informations vendredi des autorités locales de différents États du pays.

Selon la Protection civile du Mexique, il pleut fortement sur 31 des 32 États du Mexique, plus particulièrement sur ceux de Veracruz (est), Querétaro et Hidalgo (centre), et San Luis Potosi (centre-nord).

L'État d'Hidalgo a annoncé 16 décès, 1000 habitations impactées. L'Etat de Puebla (sud-est) annonce cinq morts, 11 disparus et 80'000 personnes affectées par les inondations, selon le gouvernement local.

Dans le Querétaro un enfant est décédé et à Veracruz un policier a perdu la vie.

'Nous travaillons en aide à la population, rouvrir les routes et rétablir le service électrique. Nous restons vigilants', a déclaré la présidente Claudia Sheinbaum sur X après une réunion avec les membres de son cabinet et les représentants des autorités locales concernées.

L'armée a été sollicitée pour apporter son soutien.

Une tempête tropicale Raymond, le long de la côte pacifique, apporte des intempéries sur le littoral et fait suite l'ouragan Priscilla qui s'est délité après avoir été élevé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, selon le centre américain des ouragans (NHC).

Dans le Golfe du Mexique, à l'est du pays, une dépression au-dessus de la péninsule du Yucatan a produit une vaste zone d'averses et d'orages.

Chaque année, le Mexique subit entre mai à novembre la formation d'ouragans tant sur sa côte Pacifique qu'Atlantique.

/ATS