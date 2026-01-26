Migros Magazine distribué le mercredi, les actions lancées le jeudi

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Migros Magazine, l'hebdomadaire de Migros, sera désormais distribué le mercredi à la place du lundi. Parallèlement, afin de s'adapter aux habitudes d'achat de sa clientèle, le géant orange va déplacer, à compter du 5 février, le lancement des actions du mardi au jeudi

'Avec ce changement, Migros souhaite répondre de manière encore plus ciblée aux besoins de sa clientèle, qui fait encore et toujours ses plus gros achats en fin de semaine. Grâce au lancement des actions le jeudi, nos clientes et clients bénéficient d'une disponibilité des marchandises encore meilleure les jours de forte affluence', indique un porte-parole du détaillant. La semaine d'actions démarrera ainsi le jeudi et durera jusqu'au mercredi de la semaine suivante.

En accord avec le nouveau rythme des actions, Migros Magazine, y compris les suppléments d'offres du supermarché et de Denner, sera désormais distribué le mercredi. 'Les lectrices et les lecteurs seront ainsi toujours informés à temps de nos actions', explique le porte-parole de Migros.

Denner va également procéder à des adaptations et va décaler le début de la semaine d'actions au jeudi.

