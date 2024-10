Migros Tessin sera livré depuis Lucerne

La coopérative Migros Lucerne se chargera, jusqu'en 2030, de la logistique pour son homologue du Tessin, en assurant le transport des marchandises via le tunnel du Gothard. Le nombre d'employés touchés par cette réorganisation n'est pas connu.

La coopérative Migros Lucerne 'assurera la préparation des commandes' pour tous les magasins de l'enseigne au Tessin 'avec ses installations et systèmes automatisés dans la centrale d'exploitation de Dierikon', situé au nord de la grande ville de Suisse centrale, précise le communiqué publié lundi.

Les marchandises seront classées par magasin et chargées dans des conteneurs qui arriveront de nuit au Tessin par le train après avoir franchi le tunnel du Gothard. À partir de Sant'Antonino, les camions prendront le relai pour acheminer les conteneurs aux magasins. Le site de Sant'Antonino est maintenu et conserve sa fonction de noeud logistique important au Tessin, a assuré le géant orange.

'Ce projet phare en matière de logistique montre comment nous pouvons exploiter les synergies entre les coopératives régionales', a déclaré Mattia Keller, directeur de Migros Tessin, cité dans le communiqué.

Le distributeur ajoute qu'un 'accompagnement sera proposé ces cinq prochaines années au personnel de Migros Tessin impacté par le changement afin de lui permettre de trouver une solution d'avenir au sein ou en dehors de Migros Tessin', sans toutefois préciser leur nombre.

'Grâce à la simplification du paysage logistique, cette solution est non seulement bénéfique pour les coopératives Lucerne et Tessin, mais aussi pour l'ensemble du groupe Migros', a expliqué Guido Rast, directeur de Migros Lucerne, en omettant de donner des chiffres sur les économies réalisées. En février dernier, le géant orange a annoncé une vaste restructuration, comprenant des suppressions de postes et des cessions d'activités.

/ATS