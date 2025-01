Migros revend OBI à la maison-mère allemande

Migros cède au 1er avril les magasins de bricolage OBI, que le géant orange exploitait dans le cadre d'un système de franchise, au groupe allemand éponyme. Aucun licenciement n'est prévu.

Les négociations de vente ont pu être conclues avec succès, indique Migros mercredi dans un communiqué, sans toutefois dévoiler le montant de la transaction. La maison-mère allemande reprendra l'ensemble des dix sites OBI en Suisse, y compris le magasin en cours de construction à Agno, au Tessin.

Les deux sites Do it + Garden de Carouge, dans le canton de Genève, et de Nyon, dans le canton de Vaud, rejoindront également le groupe d'outre-Rhin. 'Du fait de leur très grande surface de vente, ces derniers remplissent les conditions idéales pour se muer en magasins OBI', précise le communiqué.

Le transfert des magasins de bricolage aura lieu le 1er avril, celui d'Agno le 2 mai. Les deux enseignes spécialisées dans le jardinage et le bricolage Do it + Garden suivront le 1er juillet.

L'ensemble des 576 collaborateurs et 61 apprentis des magasins OBI et Do it + Garden conserveront leur emploi. La vente n'aura pas non plus de répercussions sur Migros Fachmarkt, société installée au siège de la Fédération des coopératives Migros (FCM) à Zurich et qui fournit des services centralisés à l'ensemble des marchés spécialisés de Migros.

Les prestations de garantie et de service des produits achetés dans les magasins rachetés seront prises en charge et assurées par le groupe OBI.

La cession des magasins OBI s'inscrit dans le cadre du recentrage du groupe Migros sur son coeur de métier, annoncé par l'entreprise début février 2024. La recherche d'un propriétaire approprié pour les marchés spécialisés Micasa et Do it + Garden restants est toujours en cours.

