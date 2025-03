Migros vend Mibelle à l'espagnol Persán

Migros a vendu Mibelle, entreprise de M-Industrie, à l'espagnol Persán, spécialisé dans l'entretien de la maison et les soins corporels. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Le géant orange termine ainsi les cessions de filiales entamées l'an dernier.

Persán va reprendre l'ensemble du personnel et des installations du Mibelle Group en Suisse, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Australie, indique lundi le géant orange dans un communiqué. L'accord n'inclut pas la filiale sud-coréenne de Mibelle, Gowoonsesang Cosmetics. Celle-ci a été rachetée par L'Oréal, comme annoncé en décembre 2024.

L'entreprise andalouse emploie plus de 2000 personnes dans trois usines situées à Séville (Espagne), Wróblowice (Pologne) et Saint-Vulbas (France). Avec l'ajout des 1400 collaborateurs et collaboratrices du Mibelle Group, Persán emploiera plus de 3000 personnes et réalisera un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.

/ATS