Migros veut un premier supermarché ouvert 24 heures sur 24

La coopérative régionale de Suisse orientale du géant orange, Migros Ostschweiz, prévoit l'ouverture à Herisau, dans le demi-canton d'Appenzell-Rhodes extérieures, d'un supermarché ouvert 24h/24 et 7j/7.

Une demande en ce sens est en cours auprès des autorités communales, écrit lundi Migros Ostschweiz. En cas de feu vert, le projet devrait démarrer dès l'été prochain dans le supermarché local de premier détaillant helvétique. Durant la journée, le point de vente disposera de personnel de vente comme à l'accoutumée et passera en mode libre-service dès l'heure de fermeture. Pour y accéder, les clients devront dégainer leur carte de débit ou de crédit ainsi que la carte-client Cumulus du géant orange.

Les paiements aux caisses automatiques interviendront via ces mêmes cartes bancaires ou l'app pour téléphone portable de Migros avec le système Subito Go. Le point de vente sera entièrement surveillé par des caméras vidéo et des capteurs. A la faveur de ce projet, le détaillant entend répondre à la demande accrue de ses clients pour des horaires d'ouverture plus flexibles.

Le concept s'inspire du projet Teo, lequel compte actuellement huit petites échoppes d'une surface de 50 m2, ouvertes 24 heures sur 24. Il s'agit de franchir un pas supplémentaire, a indiqué à l'agence AWP une porte-parole de Migros Ostschweiz. Le supermarché d'Herisau, d'une taille relativement modeste de 295 m2, sera le premier de Suisse a tirer profit des avancées technologiques mises en oeuvre dans le programme Teo, lancé il y a trois ans.

