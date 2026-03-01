Milei annonce 90 réformes pour « redessiner » l'Argentine

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a déclaré dimanche au Parlement vouloir faire de 'l'alliance stratégique durable' avec les Etats-Unis une 'politique d'Etat', notamment pour agir sur le 'terrain de rivalité stratégique' de l'Atlantique sud.

'L'Argentine a déjà laissé passer deux fois le train de l'histoire', a déclaré M. Milei dans son discours sur l'Etat de la nation lançant sa seconde moitié de mandat, en référence à la neutralité argentine pendant la Seconde Guerre mondiale qui 'nous a coûté des décennies de marginalisation'.

L'alliance avec les Etats-Unis 'n'est pas seulement un accord entre le président Trump et le président Milei. Cela a à voir avec l'affinité culturelle, et les objectifs stratégiques entre les deux pays et dans toute la région', a-t-il plaidé.

'L'Atlantique sud est le terrain de la rivalité stratégique des prochaines décennies. Des routes commerciales, des ressources naturelles, la souveraineté maritime et la présence croissante d'acteurs qui ne partagent pas nos valeurs', a-t-il ajouté sans nommer un pays en particulier.

'Celui qui les contrôlera contrôlera une partie clé du travail mondial', et l'Argentine 'doit être actrice' de cette évolution, a-t-il mis en garde.

'Nous devons créer 'le siècle des Amériques': Make Americas Great Again, de l'Alaska à la Terre de Feu. Rendons à l'Argentine et à l'Amérique leur grandeur', a encore lancé le président argentin, à propos de l'alliance avec les Etats-Unis.

Consacrant la plus large partie de son discours aux succès macroéconomiques de son gouvernement depuis deux ans, contre l'inflation en particulier - ramenée en deux ans de 150% à 32% en interannuel - Javier Milei s'est dit résolu à pousser plus avant ses réformes, annonçant un train ambitieux de 90 réformes dans l'année, pour 'redessiner' l'Argentine 'pour les 50 prochaines années'.

Ce seront 'neuf mois ininterrompus de réformes structurelles qui vont redessiner l'architecture institutionnelle de la Nouvelle Argentine', a-t-il déclaré. Il a évoqué entre autres, sans entrer dans le détail, des réformes fiscales, du système judiciaire, du code pénal, et du système électoral.

Président depuis 2023, Javier Milei ouvre cette année parlementaire en position de force politique, consolidé par un succès électoral aux législatives de mi-mandat en octobre, et conforté dans son élan dérégulateur par plusieurs réformes adoptées récemment par le Parlement, telle la récente et clivante réforme de la législation du travail, dans le sens d'une flexibilisation.

/ATS