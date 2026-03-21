Mise à jour facultative des installations refusée au Titlis

Les remontées mécaniques du Titlis n'ont pas donné suite à une recommandation non contraignante de mise à niveau du fabricant. Selon le directeur des remontées Norbert Patt, il ne s'agissait pas d'une exigence de sécurité impérative justifiant une mise à niveau.

M. Patt a confirmé dimanche à Keystone-ATS les informations d'un article de la Sonntagszeitung, paru après qu'une télécabine s'est écrasée mercredi à Engelberg (OW), indiquant que l'exploitant des remontées mécaniques avait renoncé à cette mise à niveau. L'accident a fait un mort.

Le fabricant avait proposé cette mise à jour en 2022, à la suite d'un accident similaire survenu en 2019 sur les remontées mécaniques de la Rotenflue (SZ). Les deux installations utilisaient le même type de pince. La mise à niveau consistait à ajouter un embout sur la pince.

'Il ne s'agissait pas d'une exigence de sécurité impérative justifiant une mise à niveau', s'est défendu M. Patt, qui a ajouté ne pas pouvoir fournir la raison pour laquelle les remontées mécaniques ont renoncé à demander un devis en 2022.

/ATS