Miss Univers 2025: la candidate mexicaine sacrée

Une véritable revanche pour la candidate mexicaine: Fatima Bosch a été sacrée Miss Univers ...
Miss Univers 2025: la candidate mexicaine sacrée

Miss Univers 2025: la candidate mexicaine sacrée

Photo: KEYSTONE/AP/Sakchai Lalit

Une véritable revanche pour la candidate mexicaine: Fatima Bosch a été sacrée Miss Univers 2025, vendredi en Thaïlande. Elle avait été la cible de critiques publiques d'un animateur, qui avaient suscité l'indignation jusqu'à la présidente du Mexique.

Lors d'une réunion de préparation filmée, l'animateur de Miss Univers Nawat Itsaragrisil avait qualifié d''idiote' la participante, après lui avoir notamment reproché de ne pas avoir publié sur ses réseaux sociaux une vidéo promotionnelle sur la Thaïlande, pays où se tenait cette année la compétition.

La miss, furieuse, avait quitté la salle, suivie de quelques-unes de ses collègues.

'Ce que votre directeur a fait est irrespectueux: il m'a traitée d'idiote', s'était indignée Fatima Bosch devant les journalistes présents. 'Le monde doit être témoin de cela, car nous sommes des femmes indépendantes et cet espace nous permet de faire entendre notre voix.'

L'épisode avait fait réagir la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui a déclaré 'rendre hommage' à la miss, dont la réaction est 'un exemple de la manière dont nous, les femmes, devons nous exprimer' face aux agressions.

L'animateur avait ensuite présenté ses excuses.

Plus de 120 candidates venues du monde entier étaient réunies pour tenter de remporter le titre de Miss Univers, considéré comme l'un des plus importants concours de beauté internationaux.

Derrière le Mexique trônent les candidates thaïlandaise, vénézuélienne et philippine.

/ATS
 

Actualités suivantes

USA: Etoile posthume pour la star de Black Panther Chadwick Boseman

USA: Etoile posthume pour la star de Black Panther Chadwick Boseman

Culture    Actualisé le 21.11.2025 - 05:23

Les Mumford & Sons séduisent le public zurichois

Les Mumford & Sons séduisent le public zurichois

Culture    Actualisé le 21.11.2025 - 02:37

Réouverture sous haute sécurité du marché de Noël de Magdebourg

Réouverture sous haute sécurité du marché de Noël de Magdebourg

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 15:55

Jean Tinguely à l'honneur au Musée d’art et d’histoire de Fribourg

Jean Tinguely à l'honneur au Musée d’art et d’histoire de Fribourg

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 14:47

Articles les plus lus

Jean Tinguely à l'honneur au Musée d’art et d’histoire de Fribourg

Jean Tinguely à l'honneur au Musée d’art et d’histoire de Fribourg

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 14:47

Le Musée romain de Lausanne-Vidy a été cambriolé

Le Musée romain de Lausanne-Vidy a été cambriolé

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 15:05

Réouverture sous haute sécurité du marché de Noël de Magdebourg

Réouverture sous haute sécurité du marché de Noël de Magdebourg

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 15:55

Les Mumford & Sons séduisent le public zurichois

Les Mumford & Sons séduisent le public zurichois

Culture    Actualisé le 21.11.2025 - 02:37

USA: des pièces de la collection du « Muppet Show » aux enchères

USA: des pièces de la collection du « Muppet Show » aux enchères

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 04:45

Centre Dürrenmatt Neuchâtel: hommage à Vaclav Havel

Centre Dürrenmatt Neuchâtel: hommage à Vaclav Havel

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 10:55

Lady Diana entre au Musée Grévin dans sa « robe de la vengeance »

Lady Diana entre au Musée Grévin dans sa « robe de la vengeance »

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 13:23

Le Musée romain de Lausanne-Vidy a été cambriolé

Le Musée romain de Lausanne-Vidy a été cambriolé

Culture    Actualisé le 20.11.2025 - 15:05