Mobilezone vend ses affaires allemandes à Freenet

Après avoir abandonné l'Autriche il y a cinq ans, Mobilezone met un terme à ses aventures à l'étranger, pour se concentrer sur la Suisse. Le distributeur zougois d'abonnements et de téléphones mobiles cède ses activités en Allemagne à l'opérateur local Freenet.

Solide, le nouveau propriétaire poursuivra le développement des activités cédées et de leurs quelque 300 collaborateurs, écrit mercredi Mobilezone. La cession concerne l'ensemble des unités en Allemagne, soit les plateformes de vente en ligne Sparhandy, Deinhandy et Handystar, l'activité avec les entreprises (B2B) ('mobilezone Handel') ainsi que celle d'opérateur mobile virtuel sous les marques High et simyo.

L'an dernier, Mobilezone Allemagne a dégagé un résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 30,3 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 779 millions. Depuis son entrée sur le marché allemand en 2015 à la faveur de l'acquisition de einsAmobile, Mobilezone indique avoir réalisé un bénéfice d'exploitation (Ebit) cumulé sur dix ans d'environ 250 millions.

Le produit de la vente, attendu à près de 230 millions d'euros (214,3 millions de francs), sera consacré à d'éventuelles acquisitions en Suisse et la réduction de la dette. Un potentiel programme de rachat d'actions sera examiné après la finalisation de la transaction. Attendue d'ici la fin de l'année, celle-ci nécessite notamment le feu vert de l'Office fédéral allemand des cartels.

La vente renforcera considérablement le profil de marge de Mobilezone à tous les niveaux. En outre, l'afflux de fonds conduira à une position de trésorerie nette, alors que l'entreprise établie à Zoug était endettée à hauteur de 100 millions de francs à l'issue du premier semestre 2025.

Avec la cession de ses activités allemandes, Mobilezone se concentrera à l'avenir sur le marché helvétique. En 2024, la firme de Risch y a réalisé un chiffre d'affaires de 276 millions de francs et un Ebitda de 37,6 millions de francs. L'activité de vente au détail, qui recense 125 boutiques sous la marque mobilezone, constitue la base pour exploiter un potentiel de croissance supplémentaire, note le groupe.

L'accent stratégique reste mis sur l'augmentation des revenus récurrents provenant des activités avec les entreprises (vente et location de téléphone mobiles) et d'opérateur virtuel, ainsi que sur le développement de l'activité de réparation et de vente d'appareils reconditionnés. Mobilezone se dit convaincu de pouvoir renforcer sa position sur le marché et d'augmenter sa rentabilité au cours des prochaines années.

Le manque à gagner consécutif à la vente des activités allemandes devrait être entièrement compensé au cours des trois prochaines années par un croissance organique et par acquisitions, Mobilezone laissant miroiter le maintien d'une 'politique de dividendes attrayant'. En 2028, Mobilezone table sur un Ebitda d'environ 70 millions de francs et un versement à ses propriétaire de 90 centimes par action jusqu'à cette date.

