Mois de mars le plus chaud jamais mesuré en Europe (Copernicus)

L'Europe a connu, de loin, en 2025 son mois de mars le plus chaud jamais enregistré sur le continent, connu pour être celui qui se réchauffe le plus vite dans le monde, a annoncé mardi l'observatoire européen Copernicus.

Cette forte anomalie de température, qui a épargné la péninsule ibérique et le sud de la France, a été accompagnée 'par des précipitations extrêmes et contrastées dans toute l'Europe, de nombreuses régions ayant connu le mois de mars le plus sec jamais enregistré, tandis que d'autres ont connu le mois de mars le plus humide' en près de 50 ans, a déclaré Samantha Burgess, du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) qui travaille pour Copernicus.

/ATS