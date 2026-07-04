Montreux Jazz: Sting revisite ses classiques, dont ceux de Police

Pour sa neuvième apparition au Montreux Jazz Festival (MJF), Sting a électrisé samedi soir ...
Montreux Jazz: Sting revisite ses classiques, dont ceux de Police

Montreux Jazz: Sting revisite ses classiques, dont ceux de Police

Photo: Keystone/VALENTIN FLAURAUD

Pour sa neuvième apparition au Montreux Jazz Festival (MJF), Sting a électrisé samedi soir l'Auditorium Stravinski avec un concert de 1h45. En compagnie du guitariste Dominic Miller et du batteur Chris Maas, le trio a généreusement revisité le répertoire de The Police.

Actuellement en tournée mondiale avec son projet 'STING 3.0' - en rapport aux trois musiciens sur scène comme à l'époque de The Police -, l'auteur-compositeur-interprète, musicien, producteur et acteur britannique a envoyé 20 titres en deuxième partie de soirée dans la salle mythique du 2M2C. La setlist a affiché huit grands tubes du groupe pop-rock, issu de la génération new wave et post-punk, très populaire entre 1976 et 1984.

Comme une bouteille jetée symboliquement, non pas à la mer, mais dans le lac Léman, Sting et son guitariste virtuose, collaborateur de longue date, Dominic Miller, et le dynamique batteur Chris Maas (qui a notamment joué pour le groupe Mumford & Sons et la chanteuse américaine Maggie Rogers) ont commencé par 'Message in a Bottle'.

/ATS
 

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