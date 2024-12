Montreux et environs: Riviera Noël a attiré 550'000 visiteurs

Pour célébrer ses 30 ans du 21 novembre au 24 décembre, le Marché de Noël de Montreux a lancé Riviera Noël, une manifestation élargie associant ses voisines de Vevey et Villeneuve. La nouvelle formule a attiré quelque 550'000 visiteurs dans les trois lieux.

Les résultats positifs de cette première édition encouragent une réflexion collective pour adapter et optimiser chaque site en 2025. Le retour enthousiaste des visiteurs confirme la pertinence de ce concept régional et l’engouement pour les animations proposées dans les trois localités, se réjouissent les organisateurs lundi dans un communiqué.

'Selon un comptage pas encore définitif, la fréquentation est comparable à celle de l'an dernier, voire légèrement supérieure', a déclaré Yves Cornaro, directeur du Marché de Noël de Montreux à Keystone-ATS. 'Les volumes n'ont pas augmenté significativement, mais les espaces ont été mieux gérés', explique-t-il. 'Les visiteurs ont été notamment plus nombreux en début de semaine.'

Nuisances réduites

Question mobilité, le public a clairement joué le jeu des transports publics, se réjouit le directeur de la manifestation. L’instauration de la gratuité des bus les week-ends a également largement contribué à réduire les nuisances liées à la circulation automobile dans les centres-villes.

Quant aux déplacements sur les quais de Montreux, 'des correctifs ont été apportés pour éviter les bousculades et les engorgements', critiqués l'an dernier. 'Tout s'est bien passé cette année', souligne M. Cornaro.

Dans le 'pipeline' mondial

Au niveau des hôtes, les étrangers sont en augmentation pour atteindre environ 30% de la clientèle. Une hausse qui souligne la renommée grandissante du marché et de ses 150 exposants dans le monde, se réjouissent les organisateurs.

'Si les Italiens étaient nombreux les années précédentes, cet hiver, la manifestation a attiré bon nombre d'Espagnols, d'Américains, d'Asiatiques et même des Australiens', a détaillé M.Cornaro. Les Suisses alémaniques sont également de plus en plus nombreux à se rendre à Montreux (20% des chalands). Les 50% restants sont constitués de visiteurs de la région.

Commerçants satisfaits

Avec une météo favorable et ces nouveautés bien accueillies, le bilan est positif tant pour les exposants que pour les organisateurs. 'Les commerçants sont satisfaits', relève le directeur. Selon une étude de 2022, les visiteurs dépensent en moyenne de 128 à 130 francs (contre 65 francs en 2016).

Du côté des hôtels, les week-ends affichent complet et le taux d'occupation est de 45% à 50% pendant la semaine. En 2023, quelque 60'000 nuitées ont été comptabilisées pendant la période du Marché, poursuit M. Cornaro. Et de chiffrer des retombées économiques à hauteur de 65 millions.

Association pérenne

Dans le cadre de cette nouvelle formule régionale qui sera pérennisée, Vevey a accueilli une vingtaine de stands sur la place du Marché, en plus du traditionnel village de Noël sur la place Scanavin. A Villeneuve, la manifestation proposait diverses activités et animations pour les enfants.

Pour mémoire, l'an dernier, le marché de Noël de Montreux avait accueilli 500'000 visiteurs.

