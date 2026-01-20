Morat en fête pour le 10e anniversaire de son festival des Lumières

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le festival des Lumières de Morat (FR) qui débute mercredi va métamorphoser la vieille ville de la cité fribourgeoise en un univers féérique jusqu’au 1er février. Des jeux d’ombres et de couleurs transformeront les façades emblématiques et les places historiques.

Pour le 10e anniversaire de la manifestation, les organisateurs ont annoncé vouloir jouer entre souvenirs et créations inédites, entre clins d'oeil au passé et découverte de nouvelles oeuvres d'artistes. La cité médiévale va se transformer en une immense scène à ciel ouvert.

Le parcours lumineux invite à une promenade nocturne immersive, à faire à son rythme, entre patrimoine, création contemporaine et poésie visuelle, assurent les organisateurs, soulignant que cette manifestation s'impose comme l’un des principaux rendez-vous hivernaux de Suisse romande.

Une vingtaine d’installations créées par des artistes suisses et internationaux animent ruelles, façades et rives du lac. Toutes ont un point commun: jouer durant douze soirées avec la lumière sous toutes ses formes, rappelle Morat Tourisme. La 9e édition avait attiré plus de 63'000 visiteurs.

