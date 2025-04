Mort à 65 ans de Val Kilmer, héros de « Batman Forever » et « Top Gun »

Acteur charismatique à forte personnalité, l'Américain Val Kilmer, qui a connu la gloire grâce aux films 'Top Gun', 'Batman Forever' et 'The Doors', est mort à l'âge de 65 ans, a annoncé mardi sa famille au New York Times.

Val Kilmer a succombé à une pneumonie, a précisé au journal américain sa fille Mercedes Kilmer, ajoutant que son père souffrait aussi depuis 2014 d'un cancer de la gorge dont il s'était, d'après elle, remis.

En 2021, le documentaire 'Val', principalement issu de ses propres archives, racontait sa brillante carrière à Hollywood puis sa dégringolade avant ce cancer qui l'avait privé de sa voix.

Sa maladie avait été intégrée dans la narration du film 'Top Gun: Maverick' en 2022 avec Tom Cruise. Devenu amiral de l'armée de l'air américaine dans ce second épisode, 'Iceman' incarné par Kilmer est un personnage clé du premier 'Top Gun' qui avait lancé sa carrière en 1986.

/ATS