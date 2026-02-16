Mort d'un militant à Lyon: enquête pour « homicide volontaire »

L'enquête en cours après la mort d'un militant nationaliste à Lyon a été élargie au chef d''homicide volontaire', a annoncé lundi à Lyon le procureur Thierry Dran.

Frappé jeudi par 'au moins six individus' masqués et cagoulés, Quentin Deranque, a eu 'un traumatisme crânio-encéphalique majeur', mortel 'à brève échéance', a-t-il ajouté. Transporté à l'hôpital, l'étudiant de 23 ans est décédé samedi de ses blessures.

La police a entendu 'plus d'une quinzaine de témoins' et analyse des vidéos de l'agression, mais 'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation', a ajouté le procureur lors d'une conférence de presse.

Interrogé pour savoir si des coups de couteaux avaient été portés, le procureur a répondu 'non, absolument pas', démentant des premières informations données vendredi par une source proche de l'enquête.

Tempête politique

A un mois d'élections municipales qui seront le dernier grand scrutin avant la présidentielle de 2027, l'affaire a provoqué une tempête politique en France et le président Emmanuel Macron a lancé samedi un appel 'au calme, à la retenue et au respect', et souhaité que soient condamnés 'les auteurs de cette ignominie'.

Avant la conférence de presse du procureur, le gouvernement français a déjà accusé de l'agression mortelle un collectif antifasciste dissous, la Jeune Garde, proche de la formation politique de gauche radicale La France insoumise (LFI).

Dans un communiqué dimanche, la Jeune Garde a contesté toute responsabilité dans ces 'tragiques événements', 'ayant suspendu toutes ses activités' depuis sa dissolution. LFI a également nié toute implication dans l'agression mortelle.

/ATS