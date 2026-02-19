Mort de Quentin Deranque: mise en examen requise de sept suspects

Le parquet de Lyon a requis jeudi la mise en examen de sept hommes pour 'homicide volontaire' ...
Mort de Quentin Deranque: mise en examen requise de sept suspects

Mort de Quentin Deranque: mise en examen requise de sept suspects

Photo: Keystone/MARTIAL TREZZINI

Le parquet de Lyon a requis jeudi la mise en examen de sept hommes pour 'homicide volontaire' du militant nationaliste Quentin Deranque, frappé à mort il y a une semaine. Tous les suspects 'contestent l'intention homicide'.

Le procureur de Lyon Thierry Dran a précisé en conférence de presse qu'il avait demandé leur placement en détention provisoire en raison notamment du 'risque de trouble à l'ordre public'.

Les sept hommes soupçonnés d'avoir frappé à mort Quentin Deranque 'contestent l'intention homicide', a déclaré le procureur. 'Deux ont refusé de s'exprimer' pendant leur garde à vue, les autres 'reconnaissent leur présence' sur les lieux de l'agression et 'certains admettent avoir porté des coups' à Quentin Deranque 'ou à d'autres victimes', a précisé Thierry Dran.

/ATS
 

