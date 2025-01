Moscou dit contrôler Velika Novossilka dans l'est de l'Ukraine

La Russie a déclaré dimanche avoir pris le contrôle de la ville de Velika Novossilka, dans l'est de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a annoncé que les soldats avaient mené des 'actions offensives' et 'libéré la localité de Velika Novossilka', qui se trouve dans l'ouest de la région de Donetsk.

Cette ville est proche de la ligne de front sud en Ukraine, qui n'a pratiquement pas bougé mais où la crainte d'une nouvelle offensive russe s'est accrue depuis des semaines.

Les troupes russes, mieux armées et plus nombreuses que les soldats ukrainiens, avancent depuis plus d'un an sur le front Est, leur progression s'étant fortement accélérée depuis l'automne dernier.

Alors que l'invasion russe de l'Ukraine doit entrer fin février dans sa quatrième année, les deux camps se sont efforcés ces derniers temps de maximiser leurs positions en vue du retour au pouvoir du président américain Donald Trump.

Les rumeurs de pourparlers de paix sont de plus en plus persistantes depuis, M. Trump ayant promis une paix rapide entre l'Ukraine et la Russie.

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré être 'prêt à travailler' avec les Etats-Unis à des 'négociations sur les questions ukrainiennes', louant le caractère 'pragmatique' et 'intelligent' de son homologue américain.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, quant à lui, mis en garde contre les risques de 'manipulation' venant de Vladimir Poutine. Il a assuré samedi que des discussions de paix avec Moscou ne pouvaient pas avoir de 'résultats réels' sans l'Ukraine, invitant ses alliés à trouver un format de pourparlers incluant Kiev.

/ATS