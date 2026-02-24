Moscou: un policier tué, deux autres blessés dans une explosion

Un policier a été tué et deux autres blessés à Moscou dans la nuit de lundi à mardi par 'l'explosion d'un engin non identifié' déclenché par 'un criminel' qui est également décédé, a indiqué l'antenne locale du ministère de l'Intérieur.

'Aujourd'hui, vers 00h05 (22h05 en Suisse lundi), un individu inconnu s'est approché de fonctionnaires de la police routière (...) se trouvant dans un véhicule en patrouille sur la place de la gare de Saviolovo, puis l'explosion d'un engin non identifié s'est produite', a indiqué cette source sur Telegram.

'Le criminel est mort sur les lieux', a-t-elle ajouté, précisant qu'un policier était décédé et que deux autres, blessés, avaient été hospitalisés.

Dans un premier communiqué, l'antenne moscovite du ministère de l'Intérieur avait annoncé que 'le malfaiteur' s'était enfui avant d'affirmer quelques minutes plus tard, dans un deuxième communiqué, qu'après 'l'inspection de la scène' et 'l'étude des enregistrements des caméras de surveillance', il avait été retrouvé mort sur place.

Située dans le nord de la capitale, la gare de Saviolovo est l'une des principales de la capitale russe.

Le Comité d'enquête russe, l'un des principaux organes judiciaires du pays, a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête pour 'atteinte à la vie d'un membre des forces de l'ordre' et détention illégale d'engins explosifs.

Selon un correspondant de l'agence de presse TASS, le véhicule de police visé a été fortement endommagé par l'explosion, mais n'a pas pris feu.

D'autres médias ont publié des images montrant une voiture de police aux vitres brisées, stationnée près d'une ligne de chemin de fer. La zone a été bouclée par un important dispositif policier et plusieurs ambulances envoyées sur place.

Les autorités n'ont, pour l'heure, pas donné plus d'informations sur le type d'engin explosif utilisé, ni sur les possible motivations du suspect.

En décembre 2025, deux agents de la police routière avaient été tués dans un incident similaire à Moscou lors d'une explosion survenue lorsqu'ils avaient tenté d'arrêter une personne suspecte.

L'incident s'était produit dans le sud de Moscou, à proximité de l'endroit où avait été tué quelques jours plus tôt un général russe.

Depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022, il y a quatre ans, plusieurs généraux russes, des responsables locaux et des personnalités publiques soutenant cette offensive ont péri dans des explosions en Russie ou dans la partie occupée de l'Ukraine. Kiev les a parfois revendiquées.

/ATS