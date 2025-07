Mostra de Venise : des stars mais aussi Gaza et la Russie

George Clooney, Julia Roberts, Emma Stone... La 82e Mostra de cinéma de Venise mettra à l'honneur une nuée de stars. La mort d'une fillette à Gaza ou un Vladimir Poutine incarné par Jude Law seront aussi des moments forts du festival.

Au total, 21 longs-métrages seront en compétition du 27 août au 6 septembre pour le prestigieux Lion d'or du meilleur film, a annoncé mardi le directeur artistique de la Mostra, Alberto Barbera, lors d'une conférence de presse.

Le doyen des festivals de cinéma, devenu un tremplin pour les Oscars, s'ouvrira avec la projection en première mondiale de 'La Grazia', du cinéaste italien Paolo Sorrentino ('La Grande Bellezza'), avec son acteur fétiche Toni Servillo. Le scénario a été tenu secret.

Très attendu, le dernier opus de Guillermo Del Toro, 'Frankenstein', tiré de l'oeuvre de Mary Shelley, a été produit par Netflix qui 'n'a pas lésiné sur les moyens mis à disposition de la fantaisie créative' du cinéaste mexicain, selon M. Barbera. A commencer par un tapis rouge d'exception avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz et Mia Goth.

Deux ans après avoir remporté le Lion d'or avec sa fable gothique 'Pauvres Créatures', Yorgos Lanthimos revient à la Mostra avec 'Bugonia', où Emma Stone est à nouveau en tête d'affiche.

Trois films français

Parmi les trois films français en lice figurent 'L'étranger' de François Ozon, adaptation en noir et blanc du célèbre roman d'Albert Camus avec Benjamin Voisin dans le rôle principal, et 'A pied d'oeuvre' de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon et Virginie Ledoyen, sur un photographe à succès qui abandonne tout pour devenir écrivain.

Olivier Assayas ('Sils Maria') complète cette liste avec 'Le mage du Kremlin', adapté du best-seller de Giuliano da Empoli, dans lequel l'acteur britannique Jude Law s'avère 'impressionnant dans le rôle de (Vladimir) Poutine', dixit Alberto Barbera.

'Pas de polémique'

Le festival a également sélectionné le dernier opus de la réalisatrice américaine oscarisée Kathryn Bigelow, 'A House of Dynamite', et 'Father Mother Sister Brother', une fresque familiale de son compatriote Jim Jarmusch, avec Adam Driver et Cate Blanchett.

Alberto Barbera est apparu particulièrement ému au moment de présenter 'The voice of Hind Rajab' ('La voix de Hind Rajab'), qui revient sur la mort début 2024 à Gaza de cette enfant palestinienne de six ans, qui 'tentait de fuir avec sa famille pendant une attaque israélienne'.

La mort de la petite fille, de sa famille et de deux ambulanciers partis à sa recherche avaient ému le monde entier, et des experts de l'ONU ont mis en cause l'armée israélienne dans ce qui pourrait constituer selon eux un crime de guerre.

La réalisatrice tunisienne Kaouther ben Hania a utilisé les enregistrements sonores originaux des appels téléphoniques d'urgence. 'J'espère qu'il n'y aura pas de polémique', a déclaré M. Barbera en prédisant que ce film aurait un fort impact sur le public.

Dans un registre plus léger, le réalisateur américain Noah Baumbach fait son retour à Venise avec 'Jay Kelly', une comédie co-écrite avec sa femme Greta Gerwig, avec un casting prestigieux, dont George Clooney dans le rôle d'un acteur en crise d'identité.

Première pour Julia Roberts

A 57 ans, Julia Roberts foulera pour la première fois le tapis rouge du Lido avec 'After the hunt' (hors compétition), un thriller de Luca Guadagnino produit par Amazon où la superstar d'Hollywood incarne une professeure d'une prestigieuse université américaine confrontée à un scandale sexuel.

Hors compétition, le sulfureux réalisateur américain Gus Van Sant fera son retour dans la Cité des Doges avec 'Dead Man's Wire', avec Al Pacino, tandis que Cédric Gimenez ('Bac Nord') présentera 'Chien 51', dystopie de science-fiction avec Gilles Lelouche, Romain Duris et Adèle Exarchopoulos.

Le jury sera présidé par le réalisateur américain Alexander Payne, qui aura notamment à ses côtés le réalisateur français Stéphane Brizé ('La loi du marché'), le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof ('Les Graines du figuier sauvage'), l'actrice chinoise Zhao Tao ou encore l'actrice brésilienne Fernanda Torres.

/ATS