Musique classique: le Sion Festival démarre vendredi soir

La 61e édition du Sion Festival, consacré à la musique classique, se déroulera dès ce vendredi soir et jusqu'au 31 août. Le point culminant de l'événement sera la finale du concours international de violon Tibor Varga, le 30 août.

Durant 15 jours, 'des stars internationales se succéderont à Sion aux côtés d'étoiles montantes et d'artistes romands, dans un joyeux mélange de styles', résument les organisateurs dans un communiqué.

Un chœur autrichien à l'histoire millénaire ouvrira le festival, vendredi soir, dans un lieu séculaire, la cathédrale de Sion. Incarnant à la fois la tradition et l'innovation dans l'art choral, les St. Florianer Sängerknaben passeront avec aisance de la musique sacrée au patrimoine autrichien en passant par des grands classiques du pop ou du gospel.

Divers concerts gratuits

Tout de suite après la prestation de l'un des plus vieux chœurs de garçons d'Europe, les premières notes de Musique en fête retentiront sur le parvis de la cathédrale. Dix-sept concerts se succéderont en 24 heures. Parmi les temps forts de cette longue journée: le quatuor à cordes Opus13, le jeune pianiste prodige Dmitry Ishkhanov et le fameux Paganini Ensemble de Vienne. Des artistes plus régionaux seront également à l'affiche, comme le saxophoniste Valentin Conus, la violoncelliste Estelle Revaz ou la soprano Sarah Pagin.

Dimanche 17 août, la violoniste Janine Jansen, accompagnée d’un ensemble à cordes, dirigé par la violoniste Candida Thompson, proposera les célèbres Quatre saisons d'Antonio Vivaldi et le quatuor en fa mineur de Felix Mendelssohn. Ce concert est à vivre en l'église d'Hérémence.

A la nouvelle salle Noda

Le Sion Festival se poursuivra le 22 août avec l'ensemble 'Il Suonar Parlante', qui fera dialoguer musique baroque et contemporaine. Le weekend des 23-24 août, le jeune ensemble 'Ilumina' jettera un pont entre le Brésil et l'Europe.

Dès le 26 août, le festival établira ses quartiers au sein de la nouvelle salle Noda pour une série de concerts symphoniques et chambristes. L'orchestre de la Suisse Romande, la violoniste Janine Jansen, le clarinettiste Martin Fröst, le violoncelliste Pablo Ferrández, Janoska Ensemble ou encore la soprano Ekaterina Shelehova seront à l'affiche.

Le nouvel espace de concert sédunois sera également le théâtre du troisième tour des qualifications et de la finale du concours international de violon Tibor Varga qui se tiendra du 22 au 30 août.

