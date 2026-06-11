Musique par IA:Deezer lance un détecteur pour scanner des playlists

Deezer lance jeudi un détecteur gratuit permettant aux utilisateurs de différentes plateformes de streaming de scanner leurs playlists. L'objectif est de savoir si elles contiennent des titres entièrement générés par intelligence artificielle, a annoncé l'entreprise.

L'outil de détection est accessible en ligne aux utilisateurs de Deezer ainsi qu'à une vingtaine d'autres services de streaming dont Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal ou encore Qobuz.

'La majorité des gens veulent savoir si de la musique générée par l'IA leur est recommandée', a assuré Alexis Lanternier, le patron de Deezer, estimant que ce détecteur serait 'une révélation pour les auditeurs du monde entier'.

En pratique, l'utilisateur se connecte au compte de sa plateforme audio depuis le site de détection, puis le scanner passe au crible une partie de sa bibliothèque, soit uniquement les playlists qu'il a lui-même créées.

Le résultat est exprimé en pourcentage du volume total, sans préciser les titres concernés.

Difficilement repérable à l'oreille

Avec le progrès des logiciels de création musicale par IA, les morceaux de ce type se perfectionnent, devenant presque impossible à repérer à l'oreille. Certains connaissent même un réel succès, comme 'Magique' de Willy l'Ancien, alias d'un producteur mystère qui cumule plusieurs millions d'écoutes.

Leur nombre ne cesse de croître: près de la moitié des titres mis en ligne chaque jour sont désormais générés en entier par l'IA, soit près de 75'000 morceaux sur Deezer, première à les signaler via une mention spécifique.

La plateforme a aussi choisi de les démonétiser, en les retirant des recommandations algorithmiques et de ses playlists éditoriales. La consommation de cette musique reste toutefois infime, entre 1 et 3% du nombre total de streams, note Deezer.

/ATS