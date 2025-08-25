Myclimate supprime environ dix pour cent de ses emplois

La fondation Myclimate, qui soutient des projets de protection du climat, va supprimer environ ...
Myclimate supprime environ dix pour cent de ses emplois

Myclimate supprime environ dix pour cent de ses emplois

Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTINA VAZQUEZ

La fondation Myclimate, qui soutient des projets de protection du climat, va supprimer environ 10% de ses postes de travail d'ici la fin de l'année. Fin 2024, près de 200 collaborateurs travaillaient pour la fondation, a déclaré le co-directeur Kai Landwehr à la SRF.

Myclimate a réussi à éviter de nombreux licenciements, préférant par exemple ne pas remplacer certains départs, a expliqué M. Landwehr dans une interview diffusée mardi matin. Plusieurs collaborateurs ont aussi quitté la fondation de leur propre chef.

'Pour des raisons économiques, nous avons dû procéder depuis le début de l’année à des économies parfois très importantes, surtout sur les coûts', a déclaré M. Landwehr. La direction de la fondation va être centralisée, et les responsables pour la Suisse et l’Autriche doivent s'en aller.

Des projets parfois 'critiqués à juste titre'

Le marché de la vente de réductions d’émissions a atteint un sommet en 2022. Depuis, les offres de lutte contre le changement climatique ont traversé des périodes agitées, a poursuivi M. Landwehr. D’autres organisations actives dans les projets climatiques sont également touchées. 'Certains programmes ont été vivement débattus et parfois, il faut le reconnaître, critiqués à juste titre', a-t-il ajouté. D’autres offres, développées sur la base d’une nouvelle législation, ont été freinées par des révisions ultérieures des lois.

Myclimate constate aussi que les entreprises réévaluent de manière critique leurs engagements en faveur du climat, 'parfois de façon tout à fait légitime', toujours selon M. Landwehr. Si, en plus, la situation économique devient difficile pour elles, ces engagements tendent à diminuer.

/ATS
 

Actualités suivantes

Allemagne: le moral des entrepreneurs tient bon

Allemagne: le moral des entrepreneurs tient bon

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 16:37

Locataires à l'affût du taux hypothécaire de référence en septembre

Locataires à l'affût du taux hypothécaire de référence en septembre

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 16:33

Mont-sur-Lausanne: l'aire de passage pour les Yéniches inaugurée

Mont-sur-Lausanne: l'aire de passage pour les Yéniches inaugurée

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 16:31

La Poste n'enverra plus de marchandises vers les Etats-Unis

La Poste n'enverra plus de marchandises vers les Etats-Unis

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 12:53

Articles les plus lus