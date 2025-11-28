NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

Le directeur général et artistique du NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le directeur général et artistique du NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) s'en va. Pierre-Yves Walder et le festival ont annoncé vendredi la fin de leur collaboration. Cette décision intervient à la suite d'un audit commandé en septembre.

'L’édition 2025 a rencontré un succès exceptionnel tout en mettant en évidence la nécessité de réfléchir à l’adaptation de la structure', a indiqué vendredi le NIFFF. 'Les réflexions liées au remplacement de Pierre-Yves Walder débuteront rapidement et seront menées à un rythme soutenu, en suivant les recommandations de l’audit commandé', peut-on lire dans le communiqué.

Une attention particulière sera portée à la définition des structures, des cahiers des charges et à la répartition des responsabilités. Pierre-Yves Walder dirigeait le NIFFF depuis 2021.

/ATS
 

