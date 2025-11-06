Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

L'élue démocrate Nancy Pelosi, figure emblématique de la scène politique américaine des quatre ...
Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

L'élue démocrate Nancy Pelosi, figure emblématique de la scène politique américaine des quatre dernières décennies et première femme à diriger la Chambre des représentants, a annoncé jeudi qu'elle prendrait sa retraite en janvier 2027, au terme de son mandat actuel.

'J'ai véritablement aimé servir comme votre voix au Congrès', a déclaré l'ancienne 'speaker' de 85 ans, farouche opposante à Donald Trump, dans une vidéo dédiée aux habitants de San Francisco, qu'elle représentait à la Chambre depuis 1987.

/ATS
 

