Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

Le Choix Goncourt de la Suisse a été attribué mercredi à Nathacha Appanah pour son roman 'La ...
Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

Photo: F. Mantovani/Gallimard

Le Choix Goncourt de la Suisse a été attribué mercredi à Nathacha Appanah pour son roman 'La nuit au cœur'. L’autrice mauricienne, déjà lauréate du Prix Femina, succède à Sandrine Colette.

Le nom de la lauréate de cette onzième édition du Choix Goncourt de la Suisse a été annoncé mercredi soir à la Résidence de France à Berne, en présence de l'écrivain français Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt.

Dans 'La nuit au cœur', Nathacha Appanah met en parallèle une situation d’emprise qu’elle a subie à 17 ans et les féminicides de sa cousine Emma et de Chahinez Daoud, abattues par leur conjoint, à des époques et des endroits éloignés.

Le jury, qui réunit chaque année plus d’une centaine d’étudiants venus des trois régions linguistiques du pays, a préféré ce roman aux trois autres titres finalistes: 'La collision' de Paul Gasnier, 'Passagères de nuit' de Yanick Lahens et 'Un frère' de David Thomas.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 18:03

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 14:37

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Articles les plus lus

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 14:37

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 13:17

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51