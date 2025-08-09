Ne pas hésiter à flatter Donald Trump, estime James McGovern

Le co-président du Caucus des amis de la Suisse au Congrès américain, le député démocrate James McGovern, qualifie les méthodes de Donald Trump de 'mobbing'. Il dit sa compréhension pour la position suisse.

'J'ai pensé que c'était insensé. Du point de vue des Etats-Unis, les surtaxes douanières imposées à la Suisse (de 39%) sont contre-productives et nuisent à notre bon allié, la Suisse', a déclaré M. McGovern dans une interview samedi au Blick. 'Tout cela va faire monter les prix, y compris aux Etats-Unis, du chocolat aux montres en passant par les médicaments.'

Fondamentalement, a-t-il ajouté, 'Donald Trump ne comprend pas la balance commerciale. J'ai en outre le sentiment qu'il se voit davantage comme un maître que comme un président. Il aimerait que tous les pays du monde se mettent à ses genoux et fassent ce qu'il veut.'

'Il y aura des résistances'

M. McGovern est convaincu que le président américain a pris en compte, dans le calcul du déficit de son pays face à la Suisse, que les échanges de biens et pas les services. 'Peut-être que le gouvernement suisse devrait expliquer les réalités économiques à l'administration Trump', conseille l'élu démocrate.

La Suisse a pourtant exposé au président l'importance du partenariat entre les deux pays. Interrogé sur ce sujet, James McGovern répond que 'Donald Trump met du temps à apprendre. Ces surtaxes auront un jour ou l'autre des effets réels sur les consommateurs américains. Il y aura alors des résistances.'

L'élu démocrate recommande en outre aux autorités suisses de ne pas hésiter à flatter M. Trump. Il serait sensible à une telle attitude. En tout cas, il 'n'a pas une pensée logique'.

Le député dit encore ne pas avoir de boule de cristal. 'Je peux juste vous dire que la Suisse est un partenaire important, et que Trump fait du mobbing. C'est sa manière de faire.'

Le Caucus des amis de la Suisse au Congrès américain regroupe une trentaine de députés américains - des deux bords - et a été créé en 2003.

/ATS