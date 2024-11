Négociations Suisse-UE au menu ce jeudi à Budapest

La présidente de la Confédération Viola Amherd doit avoir ce jeudi des échanges bilatéraux avec son homologue de la commission européenne Ursula von der Leyen lors de la réunion de la Communauté politique européenne à Budapest. Les pourparlers Suisse-UE sont au menu.

A son arrivée sur les lieux de la réunion au grand stade de la Puskas Arena de la capitale hongroise, Mme Amherd a annoncé qu'elle fera le point avec Mme von der Leyen sur les négociations en cours avec l'Union européenne (UE), en plus d'autres discussions au sommet.

Des échanges sont aussi prévus avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et les chefs de gouvernement du Kosovo, de l'Albanie et de Chypre.

Créée en 2022 à l'initiative du président français Emmanuel Macron, la Communauté politique européenne (CPE) vise à renforcer les liens entre l'UE et les pays qui partagent ses valeurs sans en être membres. Cette année, 47 Etats sont conviés, ainsi que diverses institutions et organisations européennes et l'Otan. Le premier ministre hongrois Viktor Orban est l'hôte de ce sommet.

