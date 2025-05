Négociations difficiles mais utiles avec les Etats-Unis, dit l'Iran

L'Iran a annoncé avoir conclu une quatrième session de négociations 'difficiles mais utiles' avec les Etats-Unis, à l'issue de pourparlers dimanche à Oman.

'Le quatrième cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis est terminé. Des discussions difficiles mais utiles pour mieux comprendre les positions des uns et des autres et pour trouver des moyens raisonnables et réalistes pour surmonter les divergences', a indiqué sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei.

Les Etats-Unis 'sont encouragés par les résultats' du quatrième cycle de discussions avec l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran, a affirmé dimanche un haut responsable américain sous le couvert de l'anonymat.

/ATS