Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris - Vols réduits

Les importantes chutes de neige lundi sur Paris et sa région entraînent de grosses perturbations ...
Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris - Vols réduits

Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris - Vols réduits

Photo: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard

Les importantes chutes de neige lundi sur Paris et sa région entraînent de grosses perturbations. Le cumul des bouchons a atteint un niveau record de plus de 900 kilomètres peu après 17h00. Les compagnies aériennes ont elles limité leurs vols.

Les compagnies aériennes doivent réduire de 15% le nombre de leurs vols lundi dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, a annoncé le gouvernement. Ces mesures sont nécessaires pour permettre les opérations de 'déneigement des pistes et (de) dégivrage des avions', a souligné le ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors d'une conférence de presse.

Il faut compter avec des annulations et de possibles retards de vols, selon le ministre. Paris-Charles-de-Gaulle, premier aéroport français, est concerné jusqu'à 20h00 et Paris-Orly, le deuxième, jusqu'à 23h00, a-t-il dit. Ces mesures ont fait l'objet de messages destinés aux pilotes d'avions du monde entier (NOTAM).

Tombée en abondance lundi sur l'ouest de la France, avant de toucher la région parisienne, la neige a provoqué d'importantes perturbations routières, particulièrement en Normandie, mais aussi en région parisienne.

L'exploitation du réseau des autobus a ainsi été interrompue à Paris lundi après-midi en raison des chutes de neige, indique la régie RATP. Et plus de 900 kilomètres de bouchons ont été relevés en fin d'après-midi en région parisienne, un niveau record.

/ATS
 

Actualités suivantes

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 14:32

Les 116 blessés ont été identifiés

Les 116 blessés ont été identifiés

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 14:16

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 13:07

Les cours des métaux précieux s'envolent

Les cours des métaux précieux s'envolent

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 11:21

Articles les plus lus

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:42

Les cours des métaux précieux s'envolent

Les cours des métaux précieux s'envolent

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 11:21

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 13:07

Les 116 blessés ont été identifiés

Les 116 blessés ont été identifiés

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 14:16

Les PME industrielles font la moue en décembre

Les PME industrielles font la moue en décembre

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:30

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:42

Les cours des métaux précieux s'envolent

Les cours des métaux précieux s'envolent

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 11:21

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 13:07

Nouvel accès de déprime des industriels en décembre

Nouvel accès de déprime des industriels en décembre

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:08

Le commerce de détail a poursuivi son essor en novembre

Le commerce de détail a poursuivi son essor en novembre

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:17

Les PME industrielles font la moue en décembre

Les PME industrielles font la moue en décembre

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:30

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:42