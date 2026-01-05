Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris - Vols réduits

Les importantes chutes de neige lundi sur Paris et sa région entraînent de grosses perturbations. Le cumul des bouchons a atteint un niveau record de plus de 900 kilomètres peu après 17h00. Les compagnies aériennes ont elles limité leurs vols.

Les compagnies aériennes doivent réduire de 15% le nombre de leurs vols lundi dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, a annoncé le gouvernement. Ces mesures sont nécessaires pour permettre les opérations de 'déneigement des pistes et (de) dégivrage des avions', a souligné le ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors d'une conférence de presse.

Il faut compter avec des annulations et de possibles retards de vols, selon le ministre. Paris-Charles-de-Gaulle, premier aéroport français, est concerné jusqu'à 20h00 et Paris-Orly, le deuxième, jusqu'à 23h00, a-t-il dit. Ces mesures ont fait l'objet de messages destinés aux pilotes d'avions du monde entier (NOTAM).

Tombée en abondance lundi sur l'ouest de la France, avant de toucher la région parisienne, la neige a provoqué d'importantes perturbations routières, particulièrement en Normandie, mais aussi en région parisienne.

L'exploitation du réseau des autobus a ainsi été interrompue à Paris lundi après-midi en raison des chutes de neige, indique la régie RATP. Et plus de 900 kilomètres de bouchons ont été relevés en fin d'après-midi en région parisienne, un niveau record.

