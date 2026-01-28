Neil Young répond à Trump en offrant son catalogue au Groenland

Le chanteur américano-canadien Neil Young a annoncé offrir l'accès total de son catalogue musical à ses 'amis du Groenland'. Il répond ainsi aux menaces du président américain Donald Trump d'annexer ce territoire arctique.

'J'espère que ma musique et mes films musicaux atténueront un peu le stress injustifié et les menaces que vous subissez de la part de notre gouvernement impopulaire et, espérons-le, temporaire', a écrit le musicien, interprète de 'Heart of Gold', sur son blog mardi.

'Je souhaite sincèrement que vous puissiez profiter de toute ma musique dans votre belle maison du Groenland, dans sa meilleure qualité', a ajouté l'artiste âgé de 80 ans, grande star des années 70.

'C'est une offre de paix et d'amour. Toute la musique que j'ai faite au cours des 62 dernières années est à vous. Nous espérons que d'autres organisations suivront notre exemple', a-t-il dit. Pour avoir un accès gratuit au catalogue du chanteur, il suffira désormais d'indiquer un numéro de téléphone groenlandais.

En octobre dernier, Neil Young s'était déjà engagé à retirer toute sa musique de la plateforme Amazon Music en raison des liens du patron de l'entreprise, Jeff Bezos, avec Donald Trump.

/ATS