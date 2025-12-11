Nemo a retiré le trophée de l’Eurovision de son étagère

Nemo n'accepte pas la participation d’Israël au Concours Eurovision de la chanson. Le vainqueur de l'édition 2024 a décidé de renvoyer son trophée.

Le Concours Eurovision de la chanson (ESC) se veut, selon ses propres principes, un événement fondé sur l’unité, l’inclusion et la dignité pour toutes et tous. 'Ces valeurs ont donné un sens particulier à cette compétition pour moi', a écrit Nemo sur Instagram à l’adresse de ses fans et relevé par 'Blick.ch'.

Mais comme Israël est toujours autorisé à participer au concours, Nemo estime qu’il existe une contradiction entre les valeurs affichées du concours et les décisions de l’Union européenne de radio-télévision (UER).

Il y a une semaine, les chaînes membres de l’UER réunies à Genève ont voté en faveur de la participation d’Israël au concours 2026 à Vienne. Depuis, cinq pays - l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie - ont annoncé qu’ils renonceraient à participer à la prochaine édition.

L'an dernier, Nemo brandissait fièrement le trophée après sa victoire avec 'The Code' à Malmö, en Suède. Désormais, celui-ci ne devrait plus trôner sur son étagère - même s'il écrit sur Instagram: 'Je suis infiniment reconnaissant envers la communauté qui entoure ce concours et pour tout ce que cette expérience m’a appris, en tant qu’être humain et artiste.'

