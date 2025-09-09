Népal: enquête annoncée après les manifestations meurtrières

Le Premier ministre népalais KP Sharma Oli a annoncé l'ouverture d'une enquête après la mort ...
Népal: enquête annoncée après les manifestations meurtrières

Photo: KEYSTONE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Le Premier ministre népalais KP Sharma Oli a annoncé l'ouverture d'une enquête après la mort lundi de 19 personnes lors de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption.

La mobilisation avait été sévèrement réprimée par la police dans plusieurs villes du pays.

'Une commission d'enquête sera formée pour analyser les événements (...) leur déroulement et leurs causes, et rendra des conclusions sous quinze jours pour empêcher que de tels accidents se reproduisent', a affirmé M. Oli dans une déclaration publiée dans la nuit, se disant 'profondément attristé' par ce 'tragique incident'.

