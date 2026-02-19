Nestlé avec une performance en recul en 2025

Nestlé enregistre des recettes et une rentabilité en repli l'an dernier, lestées par les effets de change, une hausse des coûts des matières premières ainsi que les droits de douane américains.

Le géant veveysan de l'alimentation adapte ses perspectives au rappel massif de laits infantiles, tablant sur une croissance organique de 3 à 4% cette année.

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires s'est contracté de 2% sur un an à 89,49 milliards de francs. La croissance organique a atteint 3,5% et celle des volumes (RIG) 0,8%. L'effet de prix est estimé à 2,8%.

Pour ce qui est de la rentabilité, le résultat opérationnel (Ebit) courant récurrent a reculé de 8,4% à 14,39 milliards et la marge afférente s'est inscrite à 16,1% contre 17,2% précédemment. Le bénéfice net a chuté de 17% à 9 milliards.

Ces chiffres correspondent peu ou prou aux attentes des analystes qui tablaient sur des recettes inférieures à 90 millions, une croissance organique de 3,3% et une croissance interne réelle (RIG) de 0,7%.

En plein scandale des laits infantiles contaminés, Nestlé s'attend à une croissance organique entre 3 et 4% pour cette année.'Ces prévisions incluent les conséquences des rétrocessions de vente et des ruptures de stock d'environ -20 points de base à la suite du rappel des laits infantiles. Tout impact supplémentaire demeure incertain et pourrait pousser la croissance organique (OG) vers le bas de la fourchette', écrit le groupe.

