Nestlé avec une performance en recul en 2025

Nestlé enregistre des recettes et une rentabilité en repli l'an dernier. Le géant veveysan ...
Nestlé enregistre des recettes et une rentabilité en repli l'an dernier. Le géant veveysan de l'alimentation adapte ses perspectives au rappel massif de laits infantiles,tablant sur une croissance organique de 3 à 4% cette année, peut-on lire dans un communiqué jeudi.

