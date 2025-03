Nestlé investit 15 millions d'euros dans Nescafé en Espagne

La filiale espagnole de Nestlé va investir 15 millions d'euros dans son usine Nescafé, qui produit le café instantané et les capsules Nescafé Dolce Gusto, située à Gérone près de Barcelone. L'objectif est d'y développer davantage d'emballages dit recyclables.

Nestlé a déjà commencé la construction de deux nouvelles lignes d'emballage qui permettront l'utilisation de matériaux recyclables, en minimisant l'utilisation de plastiques vierges et en travaillant avec des machines plus économes en énergie, a indiqué à l'agence AWP une porte-parole de Nestlé Espagne, confirmant une information parue dans la presse ibérique.

Les travaux devraient être terminés d'ici la fin de l'année, a-t-elle ajouté.

Cet investissement va permettre de produire pour la première fois des sachets de recharge Nescafé dans le pays. Ces sachets de café soluble, fabriqués en Suisse et transportés en Espagne depuis 2022, offrent aux clients une alternative plus durable aux contenants en verre et en plastique habituels de Nescafé, affirme le groupe.

Nestlé prévoit également de construire sur le site une nouvelle ligne à haut rendement pour les petits sachets Nescafé fabriqués à partir d'un seul matériau recyclable. La nouvelle ligne aura une capacité de production de 1200 sachets par minute destinés aux secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie et devrait permettre de réduire l'utilisation de plastique vierge de 60 tonnes par an.

Active depuis 1968, l'usine de Gérone emploie plus de 900 personnes et exporte 84% de son café soluble et 75% de sa production de capsules Nescafé Dolce Gusto vers 56 pays.

/ATS