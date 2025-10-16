Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

A la dérive, le paquebot alimentaire Nestlé sort les grands moyens pour redresser la barre ...
A la dérive, le paquebot alimentaire Nestlé sort les grands moyens pour redresser la barre. A peine nommé, le nouveau directeur général (CEO) Tom Navratil annonce notamment 16'000 suppressions de postes sur deux ans, dont 12'000 places de cadres.

