Nestlé voit ses ventes reculer sur neuf mois

Le géant vaudois de l'alimentation Nestlé a vu ses ventes s'étioler sur neuf mois. La nouvelle direction maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'année et prévoit de supprimer massivement des postes.

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires a atteint 65,9 milliards de francs, contre 67,15 milliards l'an dernier, indique jeudi le paquebot veveysan dirigé depuis début septembre par Philipp Navratil.

La croissance organique a atteint 3,3%. La croissance interne réelle (RIG), qui mesure les volumes, s'est établie à 0,6%. L'effet de prix s'élève à 2,8%.

Ces chiffres sont similaires à ceux des analystes interrogés par AWP. Le consensus tablait sur des ventes de 65,76 milliards, une croissance organique de 3,7% et une progression des volumes de 0,3%.

Pour l'ensemble de l'exercice, la nouvelle direction maintient ses objectifs, à savoir une croissance organique supérieure aux 2,2% inscrit en 2024. La marge opérationnelle sous-jacente est quant à elle attendue à '16,0% ou plus'. A moyen terme, Nestlé veut renouer avec des valeurs supérieures à 17%.

Le groupe prévoit également la suppression de 16'000 postes dans le monde, majoritairement 'des postes de bureau. L'objectif total d'économies par le biais de notre programme 'Fuel for Growth' a été porté à 3,0 milliards d'ici fin 2027, contre 2,5 milliards précédemment'.

/ATS