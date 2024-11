Net recul du transport de marchandises en Suisse en 2023

Le transport de marchandises en Suisse a nettement reculé en 2023, une baisse de 6,1% ayant été enregistrée pour le transport routier, et de 5,7% pour celui ferroviaire. Le trafic lourd routier n'a jamais été aussi bas depuis 2007.

Un total de 26,1 milliards de tonnes par kilomètre a été transporté l'année dernière, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS), ce qui correspond à une baisse de 6% par rapport à 2022.

La part de trafic routier s'élève à 15,5 milliards de tonnes par kilomètre, et de fret ferroviaire à 9,9 milliards de tonnes par kilomètre. Le faible développement économique en Suisse et en Europe explique cette baisse record. Un recul de 8% en un an a été constaté dans le trafic international.

L'Office fédéral des transports (OFT) avait déjà annoncé en mars une forte baisse du transport de marchandises à travers les Alpes. La guerre en Ukraine et ses conséquences a été une des raisons avancées par l'OFT.

/ATS