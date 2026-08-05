Netanyahu dit qu'Israël n'a pas accepté le plan pour Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël n'avait pas accepté un plan pour Gaza soutenu par les Etats-Unis, même après avoir reçu l'assurance qu'un retrait israélien du territoire n'interviendrait qu'après le désarmement complet du Hamas.

Dans une vidéo publiée dans la nuit sur ses réseaux sociaux, M. Netanyahu a déclaré que l'équipe de Donald Trump 'estimait qu'elle pouvait obtenir le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza. Nous examinons cette possibilité. Ils nous ont envoyé un projet, que nous n'avons pas accepté: ce n'est pas notre projet. Nous leur avons transmis nos commentaires'.

M. Netanyahu a rencontré lundi le 'Conseil de paix' de M. Trump - chargé de mettre en oeuvre la deuxième phase du plan de paix à Gaza. Il a reçu des garanties selon lesquelles l'armée israélienne ne serait tenue de quitter ses positions actuelles dans la bande de Gaza, dont elle occupe plus de 60% du territoire, qu'après le désarmement complet du mouvement islamiste palestinien.

Le Hamas avait lui dit vendredi accepter un accord, annoncé par Donald Trump, prévoyant notamment, selon la version alors publiée par le 'Conseil de la Paix', la fin des opérations militaires des deux parties à Gaza, et le désarmement du mouvement islamiste palestinien de pair avec un retrait progressif d'Israël.

Le Premier ministre israélien, qui brigue un nouveau mandat aux prochaines législatives d'octobre, est sous pression de ses alliés d'extrême droite au sein de la coalition gouvernementale, qui ont dénoncé cet accord et réclament un vote au sein du gouvernement pour le rejeter.

/ATS