Nette reprise du commerce extérieur en février

Tant les exportations que les importations ont nettement rebondi en février, après la chute du mois précédent. Comme à l'accoutumée, elles ont été largement soutenues par le secteur de la chimie-pharma.

En février, les exportations ont progressé de 6,6% sur un mois, en termes nominaux et après désaisonnalisation. En termes réels, soit ajusté de l'inflation, la hausse est de 4,2%, détaille jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) dans son relevé mensuel. Toujours comparé à janvier, les importations ont bondi de 7% en nominal et de 3,3% en réel.

La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 4,3 milliards de francs, contre 4,0 milliards précédemment.

La hausse des exportations repose quasi exclusivement sur les produits chimiques et pharmaceutiques (+12% nominal, +9,5% réel). Le secteur des machines et de l'électronique a aussi tiré son épingle du jeu (+1,9%, nominal, +0,6% réel).

A l'inverse, l'horlogerie a touché le fond, avec des exportations à leur plus bas niveau depuis septembre dernier.

/ATS